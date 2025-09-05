PSG - 8M€ : La presse espagnole annonce le transfert parfait !

Pierrick Levallet

Le dernier jour du mercato a été particulièrement animé du côté du PSG. Le club de la capitale s’est activé pour finaliser ses derniers dossiers avant que le marché des transferts ne ferme ses portes. Les Rouge-et-Bleu ont notamment bouclé le départ de Marco Asensio, envoyé du côté de Fenerbahçe contre un chèque de 8M€. L’attaquant de 29 ans serait d’ailleurs un renfort de poids pour l’équipe turque.

Marco Asensio, renfort parfait pour Fenerbahçe ? Comme le rapporte AS, les dernières semaines de Marco Asensio au PSG se sont résumées à des entraînements sur la touche ou avec l’équipe réserve. Signer à Fenerbahçe a donc été une délivrance pour l’international espagnol, qui serait vu comme un renfort presque idéal les pensionnaires de la Süper Lig.