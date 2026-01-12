«Pas de Zizou», la grande annonce en direct sur Zidane !

Figure du football français, Zinedine Zidane est aujourd'hui lié à jamais à son surnom "Zizou". Mais voilà que l'ancien du Real Madrid n'a pas tout le temps été surnommé de cette manière. En effet, alors que Zidane était appelé dans un premier temps "Yazid", c'est un certain Rolland Courbis qui est à l'origine du "Zizou".
Ce lundi 12 janvier, une figure du football a disparu. En effet, à 72 ans, Rolland Courbis est décédé. Figure des médias lors des dernières années, il s'était fait un grand nom dans le monde du ballon rond. Ancien joueur et surtout entraîneur, Courbis avait dirigé l'OM ou encore les Girondins de Bordeaux. C'est d'ailleurs là-bas qu'il avait pu avoir sous ses ordres un certain Zinedine Zidane.
« C'est lui qui crée ce surnom »
Et grâce à Rolland Courbis, Zinedine Zidane est devenu "Zizou". En effet, pour LCI, Vincent Duluc est revenu sur cette grande anecdote, confiant : « C'est lui qui surnomme Zinedine Zidane 'Zizou'. Sans lui, il n'y avait pas de 'Zizou'. C'était Yazid, le surnom de Zinedine Zidane, avant qu'il n'arrive à Bordeaux. C'est lui qui crée ce surnom ».
« C'est vraiment un personnage du foot qui nous a quittés »
Rendant hommage à Rolland Courbis, Vincent Duluc a par ailleurs confié : « C'est vraiment un personnage du foot qui nous a quittés. C'était quelqu'un qui a traversé le foot avec des manières différentes des autres, parce qu'il était drôle, parce qu'il était inventif, parce qu'il avait beaucoup de ressources, parce qu'il a vécu une vie absolument romanesque ».