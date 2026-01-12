«Pas de Zizou», la grande annonce en direct sur Zidane !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Figure du football français, Zinedine Zidane est aujourd'hui lié à jamais à son surnom "Zizou". Mais voilà que l'ancien du Real Madrid n'a pas tout le temps été surnommé de cette manière. En effet, alors que Zidane était appelé dans un premier temps "Yazid", c'est un certain Rolland Courbis qui est à l'origine du "Zizou".

Ce lundi 12 janvier, une figure du football a disparu. En effet, à 72 ans, Rolland Courbis est décédé. Figure des médias lors des dernières années, il s'était fait un grand nom dans le monde du ballon rond. Ancien joueur et surtout entraîneur, Courbis avait dirigé l'OM ou encore les Girondins de Bordeaux. C'est d'ailleurs là-bas qu'il avait pu avoir sous ses ordres un certain Zinedine Zidane.

« C'est lui qui crée ce surnom » Et grâce à Rolland Courbis, Zinedine Zidane est devenu "Zizou". En effet, pour LCI, Vincent Duluc est revenu sur cette grande anecdote, confiant : « C'est lui qui surnomme Zinedine Zidane 'Zizou'. Sans lui, il n'y avait pas de 'Zizou'. C'était Yazid, le surnom de Zinedine Zidane, avant qu'il n'arrive à Bordeaux. C'est lui qui crée ce surnom ».