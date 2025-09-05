Gros mercato à l'OM : La recrue de l'année déjà annoncée ?

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Arrivé en toute fin de mercato en provenance de West Ham, Nayef Aguerd pourrait être le nouvel homme fort de l’OM. Son ancien coéquipier à Rennes, Romain Salin, estime en tout cas qu’il colle parfaitement au profil recherché par Roberto De Zerbi, alors que lui, comme Philippe Bizeul, ont également mis en avant les qualités humaines du Marocain.

Confronté à des négociations difficiles avec le Club Bruges pour Joel Ordóñez (21 ans), l’OM a finalement jeté son dévolu sur Nayef Aguerd (29 ans) pour renforcer sa défense centrale. Une piste déjà explorée en début de mercato et réactivée juste avant la fermeture et c'est donc l’international marocain (55 sélections) qui est arrivé en provenance de West Ham, dans le cadre d’un transfert estimé à 23M€.

« L’homme est exceptionnel » « L’homme est exceptionnel. En termes d’éducation, d’intelligence, d’écoute, de sourire… Il mérite vraiment d’être connu et reconnu à sa juste valeur », a confié son ancien mentor à Rennes, Philippe Bizeul, auprès de La Provence. « C’est d’abord quelqu’un de très intelligent. Il excelle dans sa capacité à comprendre les attentes du staff, à mêler les consignes à ses qualités. Outre sa très bonne lecture du jeu, son anticipation, il contrôle parfaitement la profondeur. Il est bon de la tête et a une superbe relance, pour renverser le jeu ou entre les lignes. »