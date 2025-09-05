Mercato - PSG : L’échec qui donne de grands regrets à Luis Enrique !

Du côté du PSG, on a donc terminé le mercato estival avec 3 recrues au compteur. Un total qui aurait pu être plus important. En effet, Luis Campos aurait proposé plusieurs noms à Luis Enrique, qui n’aurait toutefois pas été emballé par ces pistes. L’entraîneur du PSG a donc été radical, même si un dossier lui laisserait visiblement un gros regret.
Renato Marin, Lucas Chevalier, Illia Zabarny. Voilà donc les 3 nouveaux joueurs du PSG pour cette saison 2025-2026. Cet été, à l’occasion du marché des transferts, le club de la capitale a donc été assez calme. Et Luis Enrique n’y serait pas étranger. En effet, selon les informations de SportsZone, l’entraîneur du PSG aurait notamment refusé plus de 5 pistes proposées par Luis Campos.
Luis Enrique n’aurait pas dit non à un arrière gauche !
Le PSG s'est donc renforcé au poste de gardien et en défense centrale. Mais voilà que même s’il a refusé pas moins de 5 noms proposés par Luis Campos, Luis Enrique aurait un grand regret pour ce mercato. Comme expliqué par SportsZone, l’entraîneur du PSG regretterait n’avoir accueilli personne comme arrière gauche, mais les noms proposés ne lui convenaient pas.
Mendes et Hernandez pour jouer arrière gauche au PSG !
Aujourd’hui, au PSG, Luis Enrique compte bien évidemment sur Nuno Mendes au poste d’arrière gauche. Derrière le Portugais, on retrouve Lucas Hernandez. Le fait est que le Français a connu divers pépins physiques dernièrement. Recruter un joueur à cette position n’aurait donc pas été de trop au PSG, mais Luis Enrique va donc devoir faire avec.