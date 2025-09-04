PSG : Une star quitte Paris, une magouille est annoncée !

Cet été, le PSG a décidé de se séparer de Gianluigi Donnarumma, qui a signé à Manchester City. Selon Luis Enrique en personne, cette décision correspond à un choix tactique voulu par l’Espagnol. Mais pour l’ancien entraîneur des gardiens de l’AC Milan Alfredo Magni, cette version donnée à Paris ne peut pas être vraie.
Héros de la campagne en Ligue des Champions, Gianluigi Donnarumma a quitté le PSG. Plus désiré par Luis Enrique qui a réclamé un profil différent à Paris, le portier italien a rejoint Manchester City, et a directement été remplacé par Lucas Chevalier chez les Rouge et Bleu.
Donnarumma remplacé, une question de profil ?
Mais alors que beaucoup dont Luis Enrique ont évoqué ce choix de faire appel à Lucas Chevalier comme un choix purement sportif, uniquement basé sur les profils des deux gardiens, Alfredo Magni n’y croit pas. Au cours d’un entretien accordé à Eurosport, l’ancien entraîneur des gardiens de l’AC Milan a réfuté cette possibilité.
« Je refuse de croire que son départ est lié à une question technique »
« Ce qui lui est reproché, je n'arrive pas à le comprendre. Pour moi, il est très bon dans ses choix. Et je connais Gianluigi, il peut tout écouter, encaisser et corriger. Je ne sais pas ce que lui demandait exactement Luis Enrique, mais je refuse de croire que son départ est lié à une question technique. Pour moi, ce sont des raisons qui vont au-delà de l'aspect sportif », a ainsi confié celui qui a côtoyé Donnarumma en Italie.