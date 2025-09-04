PSG : Une star quitte Paris, une magouille est annoncée !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Cet été, le PSG a décidé de se séparer de Gianluigi Donnarumma, qui a signé à Manchester City. Selon Luis Enrique en personne, cette décision correspond à un choix tactique voulu par l’Espagnol. Mais pour l’ancien entraîneur des gardiens de l’AC Milan Alfredo Magni, cette version donnée à Paris ne peut pas être vraie.

Héros de la campagne en Ligue des Champions, Gianluigi Donnarumma a quitté le PSG. Plus désiré par Luis Enrique qui a réclamé un profil différent à Paris, le portier italien a rejoint Manchester City, et a directement été remplacé par Lucas Chevalier chez les Rouge et Bleu.

Donnarumma remplacé, une question de profil ? Mais alors que beaucoup dont Luis Enrique ont évoqué ce choix de faire appel à Lucas Chevalier comme un choix purement sportif, uniquement basé sur les profils des deux gardiens, Alfredo Magni n’y croit pas. Au cours d’un entretien accordé à Eurosport, l’ancien entraîneur des gardiens de l’AC Milan a réfuté cette possibilité.