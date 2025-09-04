Clash à cause de la guerre ? Le PSG répond cash !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Cet été, le PSG a déboursé 66M€ pour le recrutement d’Illya Zabarnyi. Arrivé à Paris, l’international Ukrainien doit cohabiter avec le Russe Matvey Safonov, dans un contexte de guerre entre les deux pays. Une situation très délicate dans le vestiaire parisien, même si de son côté, le PSG tente de dédramatiser ce cas si particulier.

Il s’agit du gros transfert de l’été du PSG. Désireux de consolider sa défense centrale, le club de la capitale a misé sur Illya Zabarnyi. Un profil bien connu de Luis Enrique et de Luis Campos qui le convoitaient déjà l’hiver dernier. Arrivé en provenance de Bournemouth contre 66M€ (bonus inclus), le défenseur né en 2002 a réalisé des débuts encourageants à Paris. Néanmoins, se pose toujours la question de la cohabitation entre l’Ukrainien et le Russe Matvey Safonov.

Zabarnyi prévient Safonov Interrogé à ce sujet récemment, Illya Zabarnyi s’est montré très clair : « Dans mon pays, une guerre à grande échelle fait rage depuis quatre ans. Les Russes sont des agresseurs qui tentent en vain de détruire la liberté et l'indépendance de l'Ukraine. La guerre continue, et je n'entretiens aucune relation avec les Russes, a-t-il expliqué avant de poursuivre : Quant à mon coéquipier, je dois interagir avec lui à un niveau professionnel à l'entraînement et je remplirai mes obligations envers le club, a tout de même poursuivi le défenseur désignant Safonov. Pendant que la guerre continue, je soutiens pleinement l'isolement complet du football russe dans le monde. »