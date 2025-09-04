PSG : Un «gros problème» annoncé avec Marquinhos

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Pilier du PSG, Marquinhos s'apprête à fêter sa centième cape avec la Seleção face au Chili. Malgré son expérience, le défenseur de 31 ans ne fait toujours pas l’unanimité dans son pays, une situation qui s’explique par l’absence de Coupe du monde dans son palmarès aux yeux de son compatriote Ricardo.

Devenu une légende vivante du PSG depuis sa signature à l’été 2013, Marquinhos s’est également imposé comme un cadre de la Seleção au fil des années et s’apprête à honorer sa centième sélection dans la nuit de jeudi à vendredi, contre le Chili. Mais s’il a su convaincre ses derniers détracteurs à Paris lors du dernier exercice grâce à ses performances en Ligue des champions, contribuant au succès de son équipe, le défenseur de 31 ans doit désormais en faire de même dans son pays.

« Le gros problème c'est qu'il n'a pas gagné la Coupe du Monde » C’est le constat dressé par Ricardo pour justifier les critiques formulées à l’encontre de Marquinhos. « Le gros problème c'est qu'il n'a pas gagné la Coupe du Monde. Au Brésil, on ne juge que là-dessus. La Copa America ou les JO, c'est pour rigoler. Tant qu'il ne gagnera pas le Mondial, les Brésiliens seront un peu sceptiques à son sujet, c'est comme ça », estime l’ancien joueur du PSG pour L'Equipe.