Mercato : La guerre explose, un départ est réclamé au PSG

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Matvey Safonov, gardien russe du PSG, se retrouve au cœur d’un imbroglio sportif et géopolitique. Alors que le club a officialisé l'arrivée d’Illya Zabarnyi, le défenseur ukrainien, ce dernier aurait posé une condition claire : pas de cohabitation avec le gardien russe. Reste à savoir si la formation parisienne acceptera de le vendre, alors que le marché reste ouvert dans certains pays.

L’arrivée d’Illya Zabarnyi au PSG a mis en lumière un enjeu inattendu : ses réticences à jouer sous le même toit que Matvey Safonov, nationalité russe et en poste à Paris. Selon Denis Boyko, l'ancien défenseur de Bournemouth aurait tout simplement réclamé le départ du gardien, arrivé l'été dernier au PSG.

Une condition est posée « Je sais qu’il a vraiment posé une des conditions pour que ce joueur ne soit pas dans le club français. Tout ne se règle pas comme nous le souhaitons, comme le souhaite Ilya. Cet homme a un contrat qui ne peut probablement pas être rompu comme ça » a déclaré l'ancien portier du Dynamo Kiev dans des propos rapportés par Sports.ru.