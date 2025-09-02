Kylian Mbappé : La folle menace du PSG !

Pierrick Levallet

Si Kylian Mbappé a quitté le PSG pour rejoindre le Real Madrid lors de l’été 2024, l’histoire entre les deux parties n’est pas terminée. L’attaquant de 26 ans avait d’ailleurs sans doute rêvé d’une meilleure fin chez les Rouge-et-Bleu, le capitaine de l’équipe de France ayant notamment été menacé par son ancien club.

Depuis plus d’un an maintenant, Kylian Mbappé n’est plus un joueur du PSG. L’attaquant de 26 ans a profité de la fin de son contrat dans la capitale pour signer libre au Real Madrid lors de l’été 2024. Mais le capitaine de l’équipe de France avait très certainement rêvé d’une meilleure fin chez les Rouge-et-Bleu. La dernière saison du champion du monde 2018 au PSG a été un long calvaire. Dans le livre De l’enfer au paradis, les secrets des deux saisons qui ont changé l’histoire du PSG, publié ce mercredi, on peut d’ailleurs apprendre que Kylian Mbappé a été menacé par ses dirigeants, visiblement prêts au plus grand sacrifice.

Kylian Mbappé «menacé» par le PSG ? « On est alors en plein psychodrame au club depuis que Mbappé a été mis à l’écart, relégué au rang de "lofteur", menacé qui plus est de passer l’intégralité de la saison sur le banc s’il ne prolonge pas ou s’il n’accorde pas un retour financier au PSG en cas de départ libre à la fin de la saison. Et s’il y a un club en Europe capable de sacrifier sa star en la mettant sur le banc par principe moral et parce qu’il réclame son dû, c’est bien celui-ci » peut-on notamment lire dans un extrait que RMC Sport a réussi à se procurer.