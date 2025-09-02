Un joueur à la Neymar au PSG, Luis Enrique hallucine

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Longtemps numéro un sur l'exercice des penalties au PSG, Vitinha semble avoir été rétrogradé cette saison, au profit d'Ousmane Dembélé. Une décision qui s'inscrit dans la gestion particulière de Luis Enrique. Un livre à paraître, « De l’enfer au paradis, les secrets des deux saisons qui ont changé l’histoire du PSG », dévoile les tensions et les dessous de cette hiérarchie floue.

La saison dernière, Luis Enrique avait désigné Vitinha comme tireur attitré des penalties. Calme, appliqué et précis, le milieu portugais du PSG avait gagné la confiance de son entraîneur grâce à sa régularité, mais aussi à un test organisé par Luis Enrique durant l'été 2024. Quelques jours après un épisode tendu entre Vitinha et Ousmane Dembélé, le coach du PSG avait pris les choses en main.

La tension est montée l'année dernière « Lors de la première journée de championnat contre Le Havre, le 16 août 2024, Randal Kolo Muani se procure un penalty dans les arrêts de jeu. Vitinha veut le prendre : et pour cause, il a été désigné avant le match par Luis Enrique comme le tireur numéro 1. Ousmane Dembélé donne finalement le ballon à Kolo Muani, sous le regard du milieu portugais, qui ronge son frein. RKM, qui était entré en jeu, marque. Le lendemain, une séance de tirs au but est organisée au Campus PSG. C’est un test » a confié Fabrice Hawkins dans son prochain livre intitulé « De l’enfer au paradis, les secrets des deux saisons qui ont changé l’histoire du PSG ».