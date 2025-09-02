PSG : Burgers, pizzas… La grande annonce de Dembélé !

Après avoir connu de nombreuses blessures au FC Barcelone, Ousmane Dembélé a décidé de faire beaucoup plus attention à son corps. Cela passe également par la nourriture. Mais voilà que la star du PSG s’autorise encore et toujours des petits écarts. Dembélé a ainsi fait une annonce concernant sa consommations de burgers et de pizzas.
Désormais, Ousmane Dembélé fait très attention pour éviter d’être blessé à nouveau. Miné par les pépins au FC Barcelone, le joueur du PSG a pris conscience qu’il devait changer ses habitudes. « J’ai compris que je devais travailler, que je devais devenir plus fort, que je devais bien manger, bien dormir », a expliqué Dembélé.
« Il y en a toujours après les matchs »
Ousmane Dembélé mange donc désormais mieux. Pour autant, le numéro 10 du PSG continue de faire quelques petits écarts dans son régime alimentaire et il ne devrait pas s’arrêter de sitôt. En effet, pour FourFourTwo, Dembélé a avoué : « Les burgers et les pizzas sont-ils un lointain souvenir ? Il y en a toujours après les matchs. Pas tout le temps, mais surtout après les matchs ».
« Ça ne va pas s’arrêter »
« Tous les joueurs mangent des burgers et des pizzas après les matchs. Je ne mange pas beaucoup de chocolat donc ça va. Mais je mange toujours des burgers et des pizzas après les matchs. Et ça ne va pas s’arrêter », a poursuivi Ousmane Dembélé.