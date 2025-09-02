PSG : Burgers, pizzas… La grande annonce de Dembélé !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Après avoir connu de nombreuses blessures au FC Barcelone, Ousmane Dembélé a décidé de faire beaucoup plus attention à son corps. Cela passe également par la nourriture. Mais voilà que la star du PSG s’autorise encore et toujours des petits écarts. Dembélé a ainsi fait une annonce concernant sa consommations de burgers et de pizzas.

Désormais, Ousmane Dembélé fait très attention pour éviter d’être blessé à nouveau. Miné par les pépins au FC Barcelone, le joueur du PSG a pris conscience qu’il devait changer ses habitudes. « J’ai compris que je devais travailler, que je devais devenir plus fort, que je devais bien manger, bien dormir », a expliqué Dembélé.

« Il y en a toujours après les matchs » Ousmane Dembélé mange donc désormais mieux. Pour autant, le numéro 10 du PSG continue de faire quelques petits écarts dans son régime alimentaire et il ne devrait pas s’arrêter de sitôt. En effet, pour FourFourTwo, Dembélé a avoué : « Les burgers et les pizzas sont-ils un lointain souvenir ? Il y en a toujours après les matchs. Pas tout le temps, mais surtout après les matchs ».