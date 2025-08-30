Transferts : Le PSG l’appelle, il signe immédiatement

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Arrivé au PSG à l’été 2005 après avoir brillé sous les couleurs de l’AJ Auxerre, Bonaventure Kalou a accepté de replonger dans ses souvenirs. L’ancien international ivoirien est revenu sur les coulisses de sa signature à Paris et a livré un témoignage sincère sur une époque marquée par l’envie, les ambitions et une certaine nostalgie.

Formé au Feyenoord et révélé en France à l’AJ Auxerre, Bonaventure Kalou a longtemps incarné l’une des valeurs sûres de la Ligue 1 du début des années 2000. Joueur élégant, technique et capable de coups d’éclat, l’attaquant ivoirien s’est imposé dans l’équipe de Guy Roux au moment où l’AJA était l’un des clubs les plus redoutés de l’Hexagone. « En 2003, Auxerre était l’épouvantail des grandes équipes comme Paris ou Marseille » a-t-il rappelé lors d’un entretien accordé à Anne-Laure Bonnet. Ses performances lui permettront d’attirer le regard du PSG, et notamment de son directeur sportif Jean-Michel Moutier.

L'appel décisif du PSG « En 2005, Jean-Michel Moutier était directeur sportif, il est entré en contact avec mon agent. Ils ont entamé des discussions, il y avait quelques autres clubs intéressés, mais pour moi c’était un rêve de porter ce maillot porté par Ginola ou Weah. C’était l’aboutissement. J’ai tout de suite dit que je voulais venir à Paris » a confié Kalou pour PSG Originals.