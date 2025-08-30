Transferts : Le PSG l’appelle, il signe immédiatement

Arrivé au PSG à l’été 2005 après avoir brillé sous les couleurs de l’AJ Auxerre, Bonaventure Kalou a accepté de replonger dans ses souvenirs. L’ancien international ivoirien est revenu sur les coulisses de sa signature à Paris et a livré un témoignage sincère sur une époque marquée par l’envie, les ambitions et une certaine nostalgie.
Formé au Feyenoord et révélé en France à l’AJ Auxerre, Bonaventure Kalou a longtemps incarné l’une des valeurs sûres de la Ligue 1 du début des années 2000. Joueur élégant, technique et capable de coups d’éclat, l’attaquant ivoirien s’est imposé dans l’équipe de Guy Roux au moment où l’AJA était l’un des clubs les plus redoutés de l’Hexagone. « En 2003, Auxerre était l’épouvantail des grandes équipes comme Paris ou Marseille » a-t-il rappelé lors d’un entretien accordé à Anne-Laure Bonnet. Ses performances lui permettront d’attirer le regard du PSG, et notamment de son directeur sportif Jean-Michel Moutier.
L'appel décisif du PSG
« En 2005, Jean-Michel Moutier était directeur sportif, il est entré en contact avec mon agent. Ils ont entamé des discussions, il y avait quelques autres clubs intéressés, mais pour moi c’était un rêve de porter ce maillot porté par Ginola ou Weah. C’était l’aboutissement. J’ai tout de suite dit que je voulais venir à Paris » a confié Kalou pour PSG Originals.
« La mayonnaise n’a pas pris sur la durée »
Au-delà des résultats sportifs, Bonaventure Kalou garde de son passage à Paris le souvenir d’une aventure humaine riche. « Je m’entendais bien avec Modeste M’Bami, Pedro Miguel Pauleta ou Mario Yepes. On avait un très bon groupe. Malheureusement, la mayonnaise n’a pas pris sur la durée, mais il y avait beaucoup de respect, mais aussi beaucoup d’auto dérision » a-t-il lâché. Deux ans après, il quittera le PSG pour Lens, avant de terminer sa carrière aux Pays-Bas. Désormais âgé de 47 ans, l’ancien joueur a entamé une carrière politique, chez lui en Côte d’Ivoire.