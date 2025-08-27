PSG - Luis Enrique : Dembélé révèle un accord !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Auteur d’une saison exceptionnelle avec le PSG, Ousmane Dembélé est le grand favori pour l’édition 2025 du Ballon d’Or. Dans un entretien accordé au média anglais FourFourTwo, le numéro 10 parisien a révélé comment Luis Enrique lui accordait une liberté totale à Paris, et ce en échange d’un comportement exemplaire du Français.

Arrivé au PSG en 2023 avec la réputation d’être un grand talent, mais trop irrégulier, Ousmane Dembélé a fini par mettre tout le monde d’accord. Meilleur joueur de Ligue 1, le numéro 10 parisien a surtout été élu meilleur joueur de la dernière édition de la Ligue des Champions, remportée avec brio par le PSG. Forcément, cela fait du Français le grand favori pour le prochain Ballon d’Or, qui sera attribué le 22 septembre prochain.

« Luis Enrique me donne une liberté totale sur le terrain » A l’occasion d’un entretien accordé au média anglais FourFourTwo, Dembélé est revenu plus en détail sur sa relation de confiance mutuelle avec Luis Enrique. « Luis Enrique me donne une liberté totale sur le terrain, pour échanger avec mes coéquipiers, aller un peu plus bas, rester plus haut… et la structure s’adapte à tout. C’est quelque chose que j’apprécie et auquel je me suis rapidement adapté. J’ai une grande confiance de la part du coach. Il m'a expliqué que je devais être un leader dans cette équipe, montrer l'exemple, tant aux jeunes qu'aux anciens », a ainsi lâché l’international Français.