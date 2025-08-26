Ballon d’Or au PSG : Ousmane Dembélé annonce du lourd !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Auteur d’une saison exceptionnelle avec le PSG, Ousmane Dembélé est logiquement considéré comme l’un des favoris au Ballon d’Or 2025, dont la cérémonie se tiendra le 22 septembre prochain. Si jusque-là, le Français se voulait très humble à ce sujet, le numéro 10 parisien a assumé son statut de grand favori pour le prestigieux titre individuel auprès de FourFourTwo.

Vendredi dernier, le PSG s’est imposé face à Angers pour sa première de la saison au Parc des Princes. Ayant manqué un penalty en première période, Ousmane Dembélé a néanmoins pu observer la clameur des supporters parisiens à son égard. S’étant saisi du ballon, le numéro 10 a alors entendu des « Ousmane Ballon d’Or, et Ousmane Ballon d’Or » émanant du virage. Forcément, après sa saison 2024-2025 XXL, l’international Français est le grand favori de l’édition 2025.

« C’est le Saint Graal du football » Cependant, Ousmane Dembélé n’a jamais souhaité directement aborder le sujet, mettant toujours en avant le collectif avant sa saison individuelle. Mais à l’occasion d’un entretien accordé au média anglais FourFourTwo, le taulier du PSG n’a pas manqué d’assumer son statut de grand favori pour le prochain Ballon d’Or, qui sera décerné le 22 septembre prochain. « C’est normal d’être considéré comme l’un des favoris pour le trophée. Pour un trophée individuel, il n’y a rien de mieux pour un footballeur. C’est le Saint Graal du football. Quand on voit toutes les légendes qui l’ont remporté, c’est exceptionnel », a ainsi confié Dembélé avant de poursuivre.