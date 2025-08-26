PSG : Le Qatar a programmé le prochain transfert !

Axel Cornic

Après avoir enfin remporté la Ligue des Champions, le Paris Saint-Germain a lancé un gros ménage en cette intersaison, avec notamment Gianluigi Donnarumma qui est poussé vers la sortie. Et il pourrait bien ne pas être le seul, puisque l’un des visages les plus connus de l’équipe pourrait faire ses valises d’ici la fin du mercato.

Une page se tourne à Paris. Arrivé en 2021, Gianluigi Donnarumma n’a plus sa place au PSG, puisqu’elle a été prise par un Lucas Chevalier récemment arrivé du LOSC. S’il ne veut pas passer au moins les six prochains mois sur le banc ou en tribunes, l’international italien a donc tout intérêt à se trouver un nouveau club le plus vite possible.

Grand ménage au PSG Les dernières indiscrétions envoient le capitaine de la Squadra Azzurra vers la Premier League, plus précisément à Manchester City. Pep Guardiola aurait vraisemblablement rompu avec Ederson et voudrait donc le remplacer par Donnarumma, qui pourrait donc connaitre un troisième championnat européen en sa carrière. Et un accord est déjà annoncé, avec Il Corriere dello Sport qui parle d‘un salaire de 10M€ net par an qui attendrait le gardien de but du PSG dans le nord de l’Angleterre.