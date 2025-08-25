Transfert de Rabiot : Coup de tonnerre à l'OM, le verdict tombe ?

Axel Cornic

Placé sur la liste des transferts à l’Olympique de Marseille, Adrien Rabiot ne connait toujours pas de quoi son avenir sera fait. A l’étranger plusieurs clubs seraient intéressés, mais ces dernières heures un autre scénario a pris forme, avec l’international français qui pourrait finalement rester au club.

Tout ça pour ça ? Après la bagarre de Rennes, la direction de l’OM est montée au créneau en décidant d’écarter Adrien Rabiot et Jonathan Rowe. Ce dernier est finalement parti à Bologna quelques jours après, mais le milieu de terrain français est toujours à Marseille, avec les débats qui font rage autour de son avenir.

Rabiot pourrait finalement rester Alors qu’un départ semblait être devenu la seule solution, à quelques jours de la fin du mercato c’est un possible retour en arrière qui est évoqué. La sortie récente de Roberto De Zerbi a en effet ouvert la porte à une solution très surprenante, vu tout ce qui a pu se dire du côté de l’entourage du joueur comme du club phocéen. Et L’Equipe va d’ailleurs dans ce sens, en révélant ce lundi qu’avant que la polémique n’éclate, il existait un principe d’accord entre l’OM et Rabiot pour la prolongation de son contrat.