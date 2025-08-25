Donnarumma - PSG : La presse anglaise lâche une bombe sur son mercato !

Amadou Diawara

En fin de contrat le 30 juin 2026 avec le PSG, Gianluigi Donnarumma est poussé vers la sortie par sa direction. Annoncé avec insistance du côté de Manchester City, l'international italien pourrait finalement rester à Paris cet été. En effet, les Citizens de Pep Guardiola voudraient conserver à la fois Ederson et James Trafford.

Après quatre saisons de bons et loyaux services au PSG, Gianluigi Donnarumma n'a plus sa place dans l'effectif de Luis Enrique. Ayant décidé de miser sur Lucas Chevalier, qui a un bon jeu aux pieds, le coach espagnol ne veut plus de l'Italien. Par conséquent, les hautes sphères du PSG ont décidé de vendre leur numéro 1 lors de ce mercato estival. Ce qui n'a pas manqué d'alerter Manchester City.

Manchester City veut garder Ederson et Trafford Conscient de la situation de Gianluigi Donnarumma, qui a fait ses adieux aux supporters du PSG sur les réseaux sociaux et au Parc des Princes, Manchester City aurait lancé les grandes manoeuvres pour le recruter. Cependant, le gardien de 26 ans pourrait tout de même ne pas bouger cet été.