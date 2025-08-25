Le Real Madrid lâche une réponse à l’OM sur le mercato !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Bien décidé à recruter un nouveau milieu de terrain, encore plus depuis qu'Adrien Rabiot est sur la liste des transferts, l'OM s'intéresse de prêt à Dani Ceballos. L'international espagnol pourrait débarquer sous la forme d'un prêt assorti d'une option d'achat. Et vu d'Espagne, impossible que le montant total de la transaction soit inférieur à 20M€.

Alors qu'Adrien Rabiot a été placé sur la liste des transferts, l'OM se retrouve contraint d'anticiper un départ de son international français en se mettant en quête d'un nouveau milieu de terrain. Et le club phocéen semble avoir trouvé sa cible idéale.

L'OM fonce sur Ceballos En effet, selon les informations de Fabrizio Romano, l'OM rêve de boucler la signature de Dani Ceballos. Le milieu de terrain du Real Madrid, très peu utilisé par Xabi Alonso, semble très chaud à l'idée de rejoindre le club phocéen. Les deux clubs doivent encore se mettre d'accord et discutent d'un prêt avec option d'achat.