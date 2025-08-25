Mercato - OM : Rabiot a tranché pour son prochain club !

Alexis Brunet

Après une saison à l’OM, Adrien Rabiot risque de déjà s’en aller. En effet, le milieu de terrain a été placé sur la liste des transferts par le club phocéen à cause de sa bagarre avec Jonathan Rowe. Toutefois, le Français ne s’imagine pas ailleurs qu’à Marseille cette année et il a d’ailleurs dit non à de nombreuses offres.

Samedi, l’OM est venu à bout du Paris FC en s’imposant 5-2, notamment grâce à un doublé de Pierre-Emerick Aubameyang. Une victoire acquise sans Adrien Rabiot. Le milieu de terrain n’était pas présent dans le groupe marseillais, lui qui est sur le départ suite à sa bagarre avec Jonathan Rowe.

Rabiot veut rester à l’OM Adrien Rabiot est donc poussé vers la sortie par l’OM, mais cela ne serait pas dans les plans du principal intéressé. En effet, à en croire le journal Le Parisien, le milieu de terrain ne s’imaginerait pas ailleurs qu’à Marseille cette saison, lui qui est très impliqué dans le projet et qui voulait absolument disputer la Ligue des champions avec le club phocéen. L’ancien joueur de la Juventus a d’ailleurs refusé de nombreuses offres cet été, preuve de son attachement à l'équipe provençale.