Transfert problématique au PSG, le vestiaire vend la mèche !

Alexis Brunet

Cet été, le PSG a créé l’évènement avec un transfert. En effet, le club de la capitale a réuni un Russe (Matvey Safonov) et un Ukrainien (Illia Zabarnyi) sous les mêmes couleurs, alors qu’une guerre oppose leurs deux pays. Toutefois, pour le moment, les relations entre les deux joueurs seraient respectueuses et professionnelles selon le vestiaire parisien.

Malgré la guerre qui oppose l’Ukraine à la Russie, le PSG a pris un gros risque cet été. Alors que le club de la capitale disposait déjà d’un international russe en la personne de Matvey Safonov, il a décidé d’engager Illia Zabarnyi, qui lui est Ukrainien. Un transfert qui pourrait donc apporter son lot de problèmes malheureusement.

Les relations sont respectueuses entre les deux hommes Illia Zabarnyi a notamment plusieurs fois pris position sur la guerre entre la Russie et l’Ukraine et il soutient financièrement ses compatriotes dans ces moments difficiles. Matvey Safonov, lui, n’a pas pris position publiquement et on ne connait donc pas sa vision sur le sujet. À en croire les informations du journal Le Parisien, dans l’intimité du vestiaire du PSG, on décrit la relation entre les deux hommes comme étant « respectueuse et professionnelle ».