Transfert de Rabiot : L'OM doit-il revenir sur sa décision ?

Amadou Diawara

Après sa bagarre avec Jonathan Rowe, Adrien Rabiot a été placé sur la liste des transferts de l'OM. Interrogé ce samedi, Roberto De Zerbi a laissé entendre que son numéro 25 pourrait avoir une deuxième chance à Marseille. Selon vous, l'OM doit-il réintégrer Adrien Rabiot ou le vendre cet été ? A vos votes !

Pour son entrée en lice en Ligue 1, l'OM s'est frotté au Stade Rennais. Toutefois, la bande à Mason Greenwood s'est inclinée (1-0) au Roazhon Park. Après le coup de sifflet final de la rencontre, Adrien Rabiot s'est battu avec Jonathan Rowe. Alors que l'Anglais a été vendu à Bologne, le Français est actuellement placé sur la liste de transferts de l'OM. Mais comme l'a laissé entendre Roberto De Zerbi, Adrien Rabiot pourrait finalement avoir une deuxième chance à Marseille.

«Si je peux aider à résoudre ce problème, je suis prêt à tout» « En ce qui concerne Rabiot, je n'ai pas encore parlé à Pablo (Longoria) et Medhi (Benatia) mais l'espoir je l'ai, et c'est pas seulement par rapport à la valeur du joueur, mais par rapport à la personne qu'il est. Mais même s'il a fait une erreur, j'espère qu'il y a la possibilité de recomposer la chose, que les choses se remettent », a lancé Roberto De Zerbi en conférence de presse, avant d'en rajouter une couche.