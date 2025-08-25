Transfert de Rabiot : L'OM doit-il revenir sur sa décision ?

Après sa bagarre avec Jonathan Rowe, Adrien Rabiot a été placé sur la liste des transferts de l'OM. Interrogé ce samedi, Roberto De Zerbi a laissé entendre que son numéro 25 pourrait avoir une deuxième chance à Marseille. Selon vous, l'OM doit-il réintégrer Adrien Rabiot ou le vendre cet été ? A vos votes !
Pour son entrée en lice en Ligue 1, l'OM s'est frotté au Stade Rennais. Toutefois, la bande à Mason Greenwood s'est inclinée (1-0) au Roazhon Park. Après le coup de sifflet final de la rencontre, Adrien Rabiot s'est battu avec Jonathan Rowe. Alors que l'Anglais a été vendu à Bologne, le Français est actuellement placé sur la liste de transferts de l'OM. Mais comme l'a laissé entendre Roberto De Zerbi, Adrien Rabiot pourrait finalement avoir une deuxième chance à Marseille.
«Si je peux aider à résoudre ce problème, je suis prêt à tout»
« En ce qui concerne Rabiot, je n'ai pas encore parlé à Pablo (Longoria) et Medhi (Benatia) mais l'espoir je l'ai, et c'est pas seulement par rapport à la valeur du joueur, mais par rapport à la personne qu'il est. Mais même s'il a fait une erreur, j'espère qu'il y a la possibilité de recomposer la chose, que les choses se remettent », a lancé Roberto De Zerbi en conférence de presse, avant d'en rajouter une couche.
«Je ne suis pas quelqu'un qui claque les portes au nez»
« Rabiot à l'OM, est-ce encore possible ? Je ne suis pas quelqu'un qui claque les portes au nez. Je ne suis pas la seule personne à décider, le club passe avant le coach. Mais Adrien est quelqu'un de bien. Je lui ai donné un conseil, j'espère qu'il le suivra et qu'il me suivra. Je pense être quelqu'un de bien aussi, j'essaie de tendre la main. Je ne mets jamais de croix sur les personnes. Si je peux aider à résoudre ce problème, je suis prêt à tout. Pas pour le joueur, mais pour la personne qu'il est. Je pense que c'est important, pour le bien de tous, pas seulement footballistiquement, mais aussi humainement », a confié Roberto De Zerbi, l'entraineur de l'OM.
