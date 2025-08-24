Mercato : Une offre de 35M€ arrive au PSG !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Poussé vers la sortie au PSG, Gianluigi Donnarumma se rapproche d’un départ vers Manchester City. Si le gardien italien se serait déjà mis d’accord avec les Citizens, le club anglais doit désormais se mettre d’accord avec les dirigeants parisiens, qui attendent 50M€ de l’opération. De son côté, Manchester City s’apprête à offrir 35M€ pour le portier de 26 ans.

Vendredi soir, un héros a fait ses adieux au Parc des Princes. A jamais dans l’histoire du PSG pour sa campagne historique ayant conduit le club parisien à sa première victoire finale en Ligue des Champions, Gianluigi Donnarumma va quitter Paris. Poussé vers la sortie par l’arrivée de Lucas Chevalier, l’Italien a salué et a été acclamé par les supporters du PSG après la victoire contre Angers.

Donnarumma vers Manchester City Désormais, Donnarumma prend le chemin de la Premier League. Manchester City est à ce jour le principal candidat pour l’accueillir cet été. Selon le journaliste Fabrizio Romano, un accord existe déjà entre le gardien de 26 ans et les Citizens. Cependant, d’après SportMediaset, l’entourage du joueur dément cette information.