De Zerbi approche Rabiot : L’OM hallucine !

Roberto De Zerbi, a surpris en rouvrant la porte à Adrien Rabiot, une semaine après son altercation entraînant sa mise à l’écart. Sans en avoir discuté avec la direction de l’OM, l’Italien espère une réconciliation qui va désormais dépendre de Pablo Longoria et Medhi Benatia, qui ne s’attendaient pas au changement de ton de leur technicien.

Et si Adrien Rabiot restait finalement à l’OM ? Avant l’entame de la dernière semaine du mercato estival, Roberto De Zerbi a entrouvert la porte à l’international français, placé sur la liste des transferts après son altercation dans le vestiaire avec Jonathan Rowe. « Je n'en ai encore parlé ni avec Pablo Longoria ni avec Medhi Benatia. Mais même s'il a fait une erreur, j'espère, et pas seulement pour la valeur du joueur, mais aussi pour celle de la personne, qu'il y a les conditions pour réparer les choses », a confié De Zerbi.

L’était-major de l’OM ne s’y attendait pas Comme l’entraîneur de l’OM l’a expliqué, Pablo Longoria et Medhi Benatia n’ont pas été informés au préalable de cette sortie. Selon RMC, la direction phocéenne ne s’attendait effectivement pas à voir Roberto De Zerbi changer de ton en évoquant le dossier Rabiot, alors que le club s’était montré ferme quelques jours plus tôt.