OM - Rabiot : Un accord est annoncé !

Axel Cornic

Poussé vers la sortie après sa bagarre avec Jonathan Rowe, Adrien Rabiot doit se trouver un nouveau club en cette fin de mercato estival. Et l’international français pourrait notamment rebondir du côté de la Serie A, avec son ancien coach Massimiliano Allegri qui aimerait beaucoup le retrouver à l’AC Milan.

C’est à ne plus rien y comprendre. Après une longue semaine de guerre ouverte, Roberto De Zerbi a décidé de tendre la main à Adrien Rabiot tout récemment, évoquant un possible retour en arrière. Une sortie qui n’a pas manqué de faire réagir, avec l’OM de son côté qui reste toutefois sur sa position initiale, puisque le joueur est toujours sur la liste des transferts.

« J'espère qu'il y a les conditions pour réparer les choses » « Je n'en ai encore parlé ni avec Pablo Longoria, ni avec Medhi Benatia » a déclaré De Zerbi en conférence de presse, en marge de la large victoire sur le PFC lors de la 2e journée de Ligue 1 (5-2). « Mais même s'il a fait une erreur, j'espère, et pas seulement pour la valeur du joueur, mais aussi pour celle de la personne, qu'il y a les conditions pour réparer les choses ». Mais du côté de Rabiot, on semble plutôt se diriger vers un départ de l’OM, avec un retour en Serie A qui est de plus en plus évoqué en cette fin de mercato.