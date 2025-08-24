Mercato : Il fait son grand retour, mauvaise nouvelle pour l’OM !

Alexis Brunet

Avant la fin du mercato, l’OM souhaite encore boucler plusieurs transferts. Le club phocéen cherche notamment un renfort en attaque et Edon Zhegrova fait partie des pistes marseillaises. Malheureusement, l’ailier kosovar devrait échapper à Pablo Longoria, car il fait son retour dans le groupe lillois, ce qui est une mauvaise nouvelle en vue d’un potentiel transfert.

S’il y a bien un club qui va réaliser une grosse fin de mercato, c’est l’OM. Marseille a besoin de nombreux renforts encore, comme l’a affirmé Roberto De Zerbi ce samedi. Pablo Longoria va également devoir trouver des remplaçants à Jonathan Rowe et Adrien Rabiot, qui ont été placés sur la liste des transferts après leur bagarre survenue dans le vestiaire marseillais après la défaite contre Rennes (1-0).

L’OM piste Zhegorva… qui fait son retour dans le groupe lillois L’OM cherche des renforts dans tous les secteurs, à commencer par l’attaque avec le départ de Jonathan Rowe. Le club phocéen regarde notamment du côté de la Ligue 1, car Edon Zhegrova plaît beaucoup à Pablo Longoria. Malheureusement, le Kosovar est plutôt parti pour rester au LOSC, car il vient d’être convoqué dans le groupe lillois, ce qui ne lui était pas arrivé depuis un moment.