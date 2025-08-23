Retour de Rabiot à l'OM : «Je suis prêt à tout», l'annonce totalement inattendue de Roberto De Zerbi !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

L'Olympique de Marseille a remporté son premier match sans Adrien Rabiot depuis son éviction pour une bagarre avec Jonathan Rowe la semaine dernière. Fort du succès de l'OM contre le Paris FC (5-2), Roberto De Zerbi a surpris son monde en se disant prêt à accueillir de nouveau Rabiot dans son vestiaire. Explications.

Entre l'OM et Adrien Rabiot, est-ce vraiment terminé ? En raison d'une altercation avec Jonathan Rowe d'une « violence extrême » d'après les propos énoncés par Pablo Longoria à l'AFP mercredi, l'international français a été définitivement écarté par l'Olympique de Marseille et placé sur la liste des transferts dès mardi soir. Cependant, après la victoire marseillaise au Vélodrome contre le Paris FC ce samedi après-midi, Roberto De Zerbi a fait une annonce que personne n'a vu venir.

«Même s'il a fait une erreur, j'espère qu'il y a la possibilité de recomposer la chose» « En ce qui concerne Rabiot, je n'ai pas encore parlé à Pablo et Medhi mais l'espoir je l'ai, et c'est pas seulement par rapport à la valeur du joueur mais par rapport à la personne qu'il est. Mais même s'il a fait une erreur, j'espère qu'il y a la possibilité de recomposer la chose, que les choses se remettent ». a commencé par avancer l'entraîneur italien de l'OM en conférence de presse.