Retour de Rabiot à l'OM : «Je suis prêt à tout», l'annonce totalement inattendue de Roberto De Zerbi !

L'Olympique de Marseille a remporté son premier match sans Adrien Rabiot depuis son éviction pour une bagarre avec Jonathan Rowe la semaine dernière. Fort du succès de l'OM contre le Paris FC (5-2), Roberto De Zerbi a surpris son monde en se disant prêt à accueillir de nouveau Rabiot dans son vestiaire. Explications.
Entre l'OM et Adrien Rabiot, est-ce vraiment terminé ? En raison d'une altercation avec Jonathan Rowe d'une « violence extrême » d'après les propos énoncés par Pablo Longoria à l'AFP mercredi, l'international français a été définitivement écarté par l'Olympique de Marseille et placé sur la liste des transferts dès mardi soir. Cependant, après la victoire marseillaise au Vélodrome contre le Paris FC ce samedi après-midi, Roberto De Zerbi a fait une annonce que personne n'a vu venir.
«Même s'il a fait une erreur, j'espère qu'il y a la possibilité de recomposer la chose»
« En ce qui concerne Rabiot, je n'ai pas encore parlé à Pablo et Medhi mais l'espoir je l'ai, et c'est pas seulement par rapport à la valeur du joueur mais par rapport à la personne qu'il est. Mais même s'il a fait une erreur, j'espère qu'il y a la possibilité de recomposer la chose, que les choses se remettent ». a commencé par avancer l'entraîneur italien de l'OM en conférence de presse.
«Si je peux aider à résoudre ce problème, je suis prêt à tout»
Relancé par un journaliste, Roberto De Zerbi est même allé jusqu'à dire qu'il était prêt à se mettre en quatre pour arriver à une résolution du problème Rabiot. « Rabiot à l'OM, est-ce encore possible? Je ne suis pas quelqu'un qui claque les portes au nez. Je ne suis pas la seule personne à décider, le club passe avant le coach. Mais Adrien est quelqu'un de bien. Je lui ai donné un conseil, j'espère qu'il le suivra et qu'il me suivra. Je pense être quelqu'un de bien aussi, j'essaie de tendre la main. Je ne mets jamais de croix sur les personnes. Si je peux aider à résoudre ce problème, je suis prêt à tout. Pas pour le joueur mais pour la personne qu'il est. Je pense que c'est important, pour le bien de tous, pas seulement footballistique mais aussi humain ».