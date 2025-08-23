Transfert d'un «grand joueur», l'énorme regret de l'OM

Alexis Brunet

À cause d’une bagarre avec Jonathan Rowe après la défaite contre Rennes, Adrien Rabiot a été placé sur la liste des transferts par l’OM. Le milieu de terrain va donc quitter Marseille et c’est une mauvaise nouvelle pour le club phocéen, qui va perdre un grand joueur, comme l’a affirmé Pierre-Emerick Aubameyang après la rencontre face au Paris FC.

Ce samedi, l’OM disputait son premier match de la saison au Vélodrome, face au Paris FC. Une rencontre à laquelle ne prenaient pas part Adrien Rabiot et Jonathan Rowe, tous les deux poussés vers la sortie par le club phocéen après s’être battus dans le vestiaire à la suite de la défaite contre Rennes (1-0).

L’OM a perdu un « grand joueur » avec Rabiot Contre le Paris FC, l’OM a pu compter sur un grand Pierre-Emerick Aubameyang, qui a inscrit deux buts pour son retour au Vélodrome (victoire 5-2). Après la rencontre, le Gabonais a notamment évoqué le départ à venir d’Adrien Rabiot au micro de beIN SPORTS. « Si Rabiot a manqué ? Ouais, on est tous conscients qu’après la saison qu’il a faite l’an dernier, il était un élément important. Quand il y a un grand joueur en moins, ça se ressent. »