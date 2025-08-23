Transfert d’une star : La nouvelle déclaration mystérieuse de Guardiola qui ne va pas faire les affaires du PSG

Alexis Brunet

Malgré une très bonne saison dernière, Gianluigi Donnarumma devrait quitter le PSG cet été. L’Italien est poussé vers la sortie par Luis Enrique, qui compte désormais sur Lucas Chevalier. Manchester City est le favori pour accueillir le Parisien, mais pour cela il faudrait d’abord qu’Ederson s’en aille. Avant le match de ce dimanche contre Tottenham, Pep Guardiola a d’ailleurs évoqué la situation du Brésilien.

Ce n’est un secret pour personne, Gianluigi Donnarumma est en train de vivre ses derniers instants comme joueur du PSG. Vendredi soir, le gardien de but a d’ailleurs été honoré par le public du Parc des princes après la victoire 1-0 contre Angers. Après quatre années à Paris, le portier devrait rebondir du côté de l’Angleterre. Manchester United apprécie son profil, mais aux dernières nouvelles c’est Manchester City qui aurait une longueur d’avance dans ce dossier.

Manchester City doit vendre Ederson d’abord Manchester City pourrait donc s’offrir l’un des meilleurs gardiens du monde avec Gianluigi Donnarumma, mais pour cela il faut vendre. En effet, les Skyblues cherchent d’abord à se séparer de leur ancien numéro un Ederson, qui est notamment dans le viseur de Galatasaray. La formation turque a d’ailleurs déjà proposé 10M€ pour l’international brésilien, mais les dirigeants mancuniens ont refusé cette offre et attendent un plus gros chèque pour laisser partir leur joueur.