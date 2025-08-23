Transfert au PSG : La signature à 2,5M€ qui a bouleversé toute sa vie !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Actuel entraîneur du Havre, Didier Digard a, durant sa carrière de joueur, porté le maillot du PSG. En effet, en 2007, celui qui était milieu de terrain quittait le HAC pour rejoindre le club de la capitale, moyennant 2,5M€. Resté seulement une saison à Paris, Digard a souligné les conséquences incroyables de cette signature.

Sur le CV de Didier Digard, on peut retrouver trace du PSG. Aujourd’hui entraîneur du Havre, celui qui était milieu de terrain a donc porté le maillot parisien au cours de sa carrière de joueur. N’ayant pas laissé un énorme souvenir dans la capitale, Digard ne sera resté qu’une saison, lors de l’exercice 2007-2008, avant ensuite de partir pour l’Angleterre et Middelsbrough.

« Quelque chose qui change ta vie à tout jamais » Interrogé par les médias du Havre, Didier Digard est revenu sur sa signature au PSG en 2007. C’est ainsi que l’ancien Parisien a annoncé à propos de ce transfert : « Signer à Paris, c’est quelque chose qui change ta vie à tout jamais, parce que jouer dans un club comme ça, c’est incroyable ».