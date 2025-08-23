Transfert au PSG : La signature à 2,5M€ qui a bouleversé toute sa vie !

Actuel entraîneur du Havre, Didier Digard a, durant sa carrière de joueur, porté le maillot du PSG. En effet, en 2007, celui qui était milieu de terrain quittait le HAC pour rejoindre le club de la capitale, moyennant 2,5M€. Resté seulement une saison à Paris, Digard a souligné les conséquences incroyables de cette signature.
Sur le CV de Didier Digard, on peut retrouver trace du PSG. Aujourd’hui entraîneur du Havre, celui qui était milieu de terrain a donc porté le maillot parisien au cours de sa carrière de joueur. N’ayant pas laissé un énorme souvenir dans la capitale, Digard ne sera resté qu’une saison, lors de l’exercice 2007-2008, avant ensuite de partir pour l’Angleterre et Middelsbrough.
« Quelque chose qui change ta vie à tout jamais »
Interrogé par les médias du Havre, Didier Digard est revenu sur sa signature au PSG en 2007. C’est ainsi que l’ancien Parisien a annoncé à propos de ce transfert : « Signer à Paris, c’est quelque chose qui change ta vie à tout jamais, parce que jouer dans un club comme ça, c’est incroyable ».
« On est sur un Paris avec ce côté historique »
Didier Digard avait donc dit oui pour signer au PSG, un club à propos duquel il a expliqué : « On est sur un Paris avec ce côté historique, mais on n’est pas sur les grandes années de Paris. Même si, chaque année à Paris, tu te dis que cette année sera la bonne ».