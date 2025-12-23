Lamine Yamal en couple, la révélation inattendue sur sa vie amoureuse !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Il a certes été en couple avec Nicki Nicole pendant quelques mois. Néanmoins, Lamine Yamal n'est pas susceptible de partager sa vie avec une femme pour le moment. C'est l'aveu que le jeune attaquant du FC Barcelone a fait sur YouTube en raison d'une de ses habitudes nocturnes. Il raconte.

Pendant quelque temps, Lamine Yamal s'est trouvé dans une relation amoureuse avec Nicki Nicole. La chanteuse argentine de sept ans son aînée a récemment affirmé ne plus partager la vie de la jeune star de 18 ans du FC Barcelone. Une décision commune, mais qui a bénéficié d'une importante couverture médiatique en Espagne au moment des faits.

Lamine Yamal ouvre les portes de chez lui Depuis, la vie amoureuse de Lamine Yamal n'est que spéculation. Mais le principal intéressé a tenu à faire passer un message clair à ce sujet. Par le biais d'une visite de son domicile publiée sur YouTube, le champion d'Europe 2024 avec l'Espagne a divulgué quelques informations sur son quotidien et son amour pour la vanille notamment.