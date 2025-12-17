Transfert avec Lamine Yamal : La folie à 60M€ !

Pierrick Levallet

Lamine Yamal pourrait voir un nouveau joueur rejoindre le FC Barcelone cet hiver. Le club catalan serait intéressé par les services de Karim Adeyemi. L’international allemand souhaiterait quitter le Borussia Dortmund. Les Blaugrana devraient toutefois faire une folie pour espérer recruter le joueur de 23 ans, doté d’un grand potentiel.

Le FC Barcelone pourrait faire une folie sur le mercato cet hiver. Le club de Lamine Yamal aimerait mettre la main sur un nouvel ailier gauche pour offrir un peu plus de profondeur de banc à Hansi Flick avec l’avenir de Marcus Rashford qui est incertain. Et dans cette optique, la formation catalane pourrait piocher en Bundesliga.

Le Barça garde un oeil sur Adeyemi D’après les informations de SPORT, le FC Barcelone serait intéressé par les services de Karim Adeyemi. L’international allemand souhaiterait quitter le Borussia Dortmund. Les Blaugrana devront toutefois sortir le chéquier pour espérer mettre la main sur le joueur de 23 ans, dont la valeur est estimée à 60M€.