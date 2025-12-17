Une star de Deschamps au PSG : L’annonce à l’étranger !

Axel Cornic

Seulement quelques mois après avoir viré pour miser sur Lucas Chevalier, le Paris Saint-Germain souhaiterait une nouvelle fois changer de gardien. Une occasion en or se présente sur le marché des transferts, puisque Mike Maignan est en fin de contrat à l’AC Milan et pour le moment, une prolongation semble être mal embarquée.

Au PSG on semble clairement avoir décidé de miser tout sur les joueurs de l’équipe de France, ou encore des jeunes talents qui pourraient y aspirer. Cela a été le cas avec Ousmane Dembélé ou encore Désiré Doué et ça pourrait bien continuer l’été prochain.

« Bien sûr, mon avenir fait l'objet de discussions, mais cela ne doit pas m'inquiéter » La presse italienne annonce depuis plusieurs semaines déjà que le PSG serait sur les traces de Mike Maignan, en fin de contrat à l’AC Milan. Et lors de son passage en conférence de presse ce mercredi, l’international français n’a pas pu échapper aux questions sur son avenir. « Je pense que le plus important, c'est ce que je peux faire chaque jour. Bien sûr, mon avenir fait l'objet de discussions, mais cela ne doit pas m'inquiéter » a-t-il expliqué, d’après Sky Sport Italia.