Transfert : Incroyable, l'OM se fait recaler à cause d'un rêve !

Depuis le début de sa carrière, Téji Savanier a évolué dans des clubs qui n'était pas de la cité Gély, d'où il est originaire. Pourtant, les options ne manquaient pas d'aller jouer ailleurs et dans des équipes plus huppés. C'est ainsi que Savanier, aujourd'hui à Montpellier, aurait pu se retrouver à l'OM, mais voilà que lui avait d'autres aspirations pour sa carrière.

A 33 ans, Téji Savanier évolue aujourd'hui du côté de Montpellier. C'est en 2019 que le milieu de terrain avait rejoint le MHSC en provenance de Nîmes. D'autres options s'offraient pourtant à lui et pas des moindres. Mais voilà que Savanier n'a pas voulu donner suite à ces possibilités, notamment celle de rejoindre l'OM, ne voulant pas s'éloigner trop de la cité Gély d'où il est originaire.

« Mon rêve, c’était de jouer avec mon club de cœur, avec Montpellier » C'est pour Trust Sports Magazine que Téji Savanier a raconté les transferts qui auraient pu se faire au cours de sa carrière, à l'instar de l'OM. Le joueur de Montpellier a alors confié : « Après Nîmes, j’ai eu plusieurs possibilités, avec de vrais clubs européens. Mais mon rêve, c’était de jouer avec mon club de cœur, avec Montpellier, et lorsque ça a été possible, je n’ai pas hésité ».