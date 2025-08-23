PSG : Après Donnarumma, il vend la mèche pour son transfert imminent !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Ce vendredi soir, le PSG s’est imposé face à Angers (1-0). Suite à cette rencontre, Gianluigi Donnarumma a pu faire ses adieux au Parc des Princes avant son prochain départ du club de la capitale. Et voilà que le gardien italien n’a pas été le seul joueur à avoir dit au revoir au public parisien. En plus de Donnarumma, un autre départ est ainsi imminent au PSG.

Lucas Chevalier a été recruté et Gianluigi Donnarumma a ainsi été invité à quitter le PSG cet été. A un an du terme de son contrat, l’Italien n’est aujourd’hui plus en odeur de sainteté. 4 ans après son arrivée, l’histoire se termine donc là même si le départ de Donnarumma n’a pas encore été officialisé. Malgré cela, les adieux du futur ex-joueur du PSG ont eu lieu ce vendredi.

Après Donnarumma, les adieux de Tenas ! Gianuigi Donnarumma a donc été salué une dernière fois par le Parc des Princes avant de quitter le PSG. Et il n’a pas été le seul. En effet, comme l’a rapporté Loïc Tanzi, à l’instar de l’Italien, Arnau Tenas a également profité des célébrations après la victoire face à Angers pour faire ses adieux aux fans parisiens.