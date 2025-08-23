PSG : Après Donnarumma, il vend la mèche pour son transfert imminent !

Ce vendredi soir, le PSG s’est imposé face à Angers (1-0). Suite à cette rencontre, Gianluigi Donnarumma a pu faire ses adieux au Parc des Princes avant son prochain départ du club de la capitale. Et voilà que le gardien italien n’a pas été le seul joueur à avoir dit au revoir au public parisien. En plus de Donnarumma, un autre départ est ainsi imminent au PSG.
Lucas Chevalier a été recruté et Gianluigi Donnarumma a ainsi été invité à quitter le PSG cet été. A un an du terme de son contrat, l’Italien n’est aujourd’hui plus en odeur de sainteté. 4 ans après son arrivée, l’histoire se termine donc là même si le départ de Donnarumma n’a pas encore été officialisé. Malgré cela, les adieux du futur ex-joueur du PSG ont eu lieu ce vendredi.
Après Donnarumma, les adieux de Tenas !
Gianuigi Donnarumma a donc été salué une dernière fois par le Parc des Princes avant de quitter le PSG. Et il n’a pas été le seul. En effet, comme l’a rapporté Loïc Tanzi, à l’instar de l’Italien, Arnau Tenas a également profité des célébrations après la victoire face à Angers pour faire ses adieux aux fans parisiens.
Tenas de retour en Espagne ?
Loin désormais dans la hiérarchie des gardiens du PSG, Arnau Tenas devrait donc partir dans les jours à venir. Pour aller où ? Selon les différents échos, le gardien formé au FC Barcelone pourrait notamment faire son retour en Espagne. Affaire à suivre…