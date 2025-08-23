OM - Succession de Rabiot : Riolo se lâche en direct !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Dans l’After Foot sur RMC, Daniel Riolo a donné son avis sur le départ d’Adrien Rabiot, poussé vers la sortie par l’OM après sa violente altercation avec Jonathan Rowe. Un départ qui n’émeut pas le journaliste, qui estime que l’international français est remplaçable et n’était pas convaincu par la manière dont l’utilisait Roberto De Zerbi.

Impliqué dans une violente altercation avec Jonathan Rowe après la défaite à Rennes (1-0), Adrien Rabiot se retrouve aujourd’hui poussé vers la sortie par l’OM, qui a annoncé mardi l’avoir placé sur la liste des transferts. Roberto De Zerbi va donc devoir composer sans un de ses meilleurs joueurs de la saison dernière.

« Je pense qu'il est remplaçable » « L’OM, bonne ou mauvaise décision, on verra bien », a déclaré Daniel Riolo dans l’After Foot sur RMC, qui estime que ce choix devra être jugé sur le long terme et n’était pas un grand fan de l’utilisation d’Adrien Rabiot à l’OM. « De toute façon, Adrien, je m'en fous, je n'étais pas un grand fan. Surtout la position dans laquelle il était utilisé. Je pense qu'il est remplaçable. Medhi Benatia c'est son métier, il fait ça très bien, il a bien bossé depuis qu'il est là. Trouve-nous un joueur et on verra bien ce que De Zerbi va faire. »