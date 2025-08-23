Mercato : Indésirable au PSG, il sort du silence juste avant de signer !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

L’opération dégraissage se poursuit du côté du PSG. Après s’être débarrassé de Milan Skriniar et Nordi Mukiele, c’est Renato Sanches qui est en passe de quitter le club de la capitale. Arrivé en Grèce, le milieu de terrain portugais va s’engager avec le Panathinaïkos. Alors que ce n’est pas encore officiel, Renato Sanches s’est déjà exprimé sur sa signature à venir avec le club d’Athènes.

De retour d’un prêt à Benfica, Renato Sanches n’entrait toujours pas dans les plans de Luis Enrique. Indésirable au PSG, le Portugais était donc invité à se trouver un nouveau club lors de ce mercato estival. C’est en passe de se régler pour le milieu de terrain de 28 ans. Annoncé un temps proche d'un départ en Turquie pou rejoindre Trabzonspor, Renato Sanches va finalement évoluer du côté de la Grèce. En effet, l’officialisation de son prêt avec option d’achat au Panathinaïkos est imminente.

« Facile pour moi de dire oui et de venir ! » Ces dernières heures, Renato Sanches a d’ailleurs atterri en Grèce pour finaliser sa signature avec le club basé à Athènes. C’est à cette occasion que le joueur du PSG s’est exprimé sur son choix. Pour le média grec Gazzetta, le Portugais a ainsi confié : « Je savais que le Panathinaikos était une grande équipe, mais l'entraîneur du Panathinaikos était mon premier coach, donc c'était facile pour moi de dire oui et de venir ! ».