Mercato - OM : Il vend la mèche pour ce transfert à 20M€ !

Alexis Brunet

Après seulement une saison, Jonathan Rowe va déjà quitter l’OM. L’attaquant est poussé vers la sortie par Marseille après sa bagarre avec Adrien Rabiot et il aurait déjà trouvé un accord avec Bologne. L’Anglais devrait rapporter environ 20M€ au club phocéen et l’entraîneur des Rossoblù a vendu la mèche en conférence de presse.

En Ligue 1, l’OM devrait être l’un des grands agitateurs de la fin du mercato. Le club phocéen a besoin de beaucoup de renforts encore, car Roberto De Zerbi attendrait environ cinq nouveaux joueurs. Un chiffre assez élevé, notamment car Marseille devra remplacer Adrien Rabiot et Jonathan Rowe.

L’OM a placé Rowe et Rabiot sur la liste des transferts Initialement, l’OM comptait garder au moins Adrien Rabiot, mais la bagarre entre ce dernier et Jonathan Rowe après la défaite face à Rennes (1-0) a poussé le club phocéen à prendre une grande décision. Les deux joueurs ont donc été placés sur la liste des transferts et l’Anglais aurait déjà trouvé un nouveau point de chute. Il devrait s’engager prochainement avec Bologne et le transfert va rapporter environ 20M€ aux dirigeants marseillais.