L'OM annonce le transfert d'un «joueur très très important»

Amadou Diawara

Sous contrat jusqu'au 30 juin 2026 avec l'OM, Adrien Rabiot est condamné à changer de club dès cet été. En effet, le club phocéen a décidé de se débarrasser de son numéro 25 à la suite de sa bagarre avec Jonathan Rowe. Présent en conférence de presse ce vendredi après-midi, Pierre-Emile Hojbjerg a annoncé que l'OM perdait un « joueur très très important ».

En fin de contrat le 30 juin 2024 avec la Juventus, Adrien Rabiot a signé librement et gratuitement à l'OM le 17 septembre dernier. Engagé jusqu'en 2026 avec le club marseillais, l'international français devrait partir avant la fin de ce mercato estival, programmée le 1er septembre à 20 heures.

OM : Hojbjerg regrette le départ de Rabiot Alors qu'Adrien Rabiot et Jonathan Rowe se sont battus vendredi dernier, la direction de l'OM a décidé de les vendre tous les deux. Présent en conférence de presse ce vendredi après-midi, Pierre-Emile Hojbjerg a pris position sur le départ du Français.