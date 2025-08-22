AccueilMercato Football

L'OM annonce le transfert d'un «joueur très très important»

Amadou Diawara

Sous contrat jusqu'au 30 juin 2026 avec l'OM, Adrien Rabiot est condamné à changer de club dès cet été. En effet, le club phocéen a décidé de se débarrasser de son numéro 25 à la suite de sa bagarre avec Jonathan Rowe. Présent en conférence de presse ce vendredi après-midi, Pierre-Emile Hojbjerg a annoncé que l'OM perdait un « joueur très très important ».

En fin de contrat le 30 juin 2024 avec la Juventus, Adrien Rabiot a signé librement et gratuitement à l'OM le 17 septembre dernier. Engagé jusqu'en 2026 avec le club marseillais, l'international français devrait partir avant la fin de ce mercato estival, programmée le 1er septembre à 20 heures.

OM : Hojbjerg regrette le départ de Rabiot

Alors qu'Adrien Rabiot et Jonathan Rowe se sont battus vendredi dernier, la direction de l'OM a décidé de les vendre tous les deux. Présent en conférence de presse ce vendredi après-midi, Pierre-Emile Hojbjerg a pris position sur le départ du Français.

«On a perdu un homme très très important pour nous»

« On a perdu un homme, un joueur très très important pour nous. Ça c'est la vérité. Après le club a le droit de faire ce qu'il fait, c'est le club qui décide. Nous les joueurs, on reste là où on peut avoir une influence. Chacun doit être à sa place, et voilà. Revenir là-dessus, pour moi c'est compliqué, j'en ai pas envie. Mais je comprends les questions... Adri, sur ce qu'il a fait l'année dernière, il a montré qu'il était un grand joueur et une personne très très belle », a confié Pierre-Emile Hojbjerg, milieu de terrain de l'OM. Reste à savoir quel sera le prochain club d'Adrien Rabiot.

