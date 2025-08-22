Rabiot au PSG : L’OM balance et vide son sac !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Actuellement en instance de départ à l'OM en raison de sa bagarre avec Jonathan Rowe vendredi dernier à Rennes, Adrien Rabiot a été fermement défendu par sa mère, qui n'a pas hésité à charger les dirigeants marseillais dans la presse. De son côté, Roberto de Zerbi n'a pas manqué de rappeler à Véronique Rabiot à quel point il avait protégé son fils la saison dernière lors du déplacement au PSG.

Le torchon brûle entre Véronique Rabiot, la mère et agent du milieu de terrain de l'OM, et les dirigeants du club phocéen ! Jeudi, sur les ondes de RTL, la première n'avaient pas hésité à pousser un violent coup de gueule au sujet de la mise à l'écart de son fils et du fait qu'il soit poussé vers la sortie suite à son altercation dans le vestiaire avec Jonathan Rowe : « Monsieur Longoria a été sanctionné quand il a dit "corruption, corruption" ? Non. Si on veut vraiment que les joueurs soient exemplaires, il faut être exemplaire soi-même. On ne peut pas demander aux autres ce qu’on n’est pas capable de faire. C’est un principe d’éducation », a notamment lâché Véronique Rabiot pour fustiger les dirigeants de l'OM.

De Zerbi n'accepte pas les attaques Interrogé en conférence de presse ce vendredi, Roberto De Zerbi s'est accordé un droit de réponse envers la mère d'Adrien Rabiot : « Dans l'entourage de Rabiot, des choses fausses sont dites. Pas sur moi mais sur Pablo Longoria et Benatia. Mo je suis sincère. Quand ils parlent du président en parlant de la "corruption", Pablo défendait alors son club. Rabiot, ce matin, il est venu après une semaine parler avec moi. Benatia avait un rapport proche avec Adrien. Plus que du foot. Son entourage sait qu'ils ont aidé Adrien, pour sa vie privée et le reste. Il allait au-delà de son rôle de directeur sportif, donc que sa mère les attaque, ça m'énerve », lâche l'entraîneur de l'OM, avant de faire un rappel sur le traitement infligé à Rabiot l'an dernier lorsqu'il s'était rendu au Parc des Princes pour affronter le PSG.