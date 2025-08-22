Rabiot - Rowe : Les retrouvailles incroyables après la bagarre à l’OM !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Après la défaite face à Rennes, Adrien Rabiot et Jonathan Rowe en sont donc venus aux mains. Le clash a éclaté entre les deux coéquipiers de l’OM, mais voilà qu’après cette altercation, tout serait visiblement rentré dans l’ordre entre les deux. C’est Véronique Rabiot qui a fait cette révélation, expliquant que Rabiot et Rowe s’entraînent ensemble tout en étant mis à l’écart.

La scène aurait été d’une incroyable violence. C’est en tout cas ce qu’on dit à l’OM à propos de la bagarre entre Adrien Rabiot et Jonathan Rowe. En conséquence, le club phocéen a décidé de placer le Français et l’Anglais sur la liste des transferts. En attendant un départ, les deux joueurs s’entraînent à l’écart, mais également ensemble. Et voilà qu’après l’altercation, les retrouvailles entre Rabiot et Rowe se seraient bien passées.

« Ils sont suspendus le lundi matin et le lundi soir, ils s’entraînent tous les deux ! » Pour La Provence, Véronique Rabiot a évoqué la situation actuelle de son fils à l’OM. C’est alors qu’elle a fait une confidence sur les retrouvailles avec Jonathan Rowe, expliquant : « Il s’entraîne tous les jours à l’écart du groupe professionnel… avec Jonathan Rowe ! C’est fantastique. Ils sont suspendus le lundi matin et le lundi soir, ils s’entraînent tous les deux ! ».