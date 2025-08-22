Rabiot - Rowe : Les retrouvailles incroyables après la bagarre à l’OM !

Après la défaite face à Rennes, Adrien Rabiot et Jonathan Rowe en sont donc venus aux mains. Le clash a éclaté entre les deux coéquipiers de l’OM, mais voilà qu’après cette altercation, tout serait visiblement rentré dans l’ordre entre les deux. C’est Véronique Rabiot qui a fait cette révélation, expliquant que Rabiot et Rowe s’entraînent ensemble tout en étant mis à l’écart.
La scène aurait été d’une incroyable violence. C’est en tout cas ce qu’on dit à l’OM à propos de la bagarre entre Adrien Rabiot et Jonathan Rowe. En conséquence, le club phocéen a décidé de placer le Français et l’Anglais sur la liste des transferts. En attendant un départ, les deux joueurs s’entraînent à l’écart, mais également ensemble. Et voilà qu’après l’altercation, les retrouvailles entre Rabiot et Rowe se seraient bien passées.
« Ils sont suspendus le lundi matin et le lundi soir, ils s’entraînent tous les deux ! »
Pour La Provence, Véronique Rabiot a évoqué la situation actuelle de son fils à l’OM. C’est alors qu’elle a fait une confidence sur les retrouvailles avec Jonathan Rowe, expliquant : « Il s’entraîne tous les jours à l’écart du groupe professionnel… avec Jonathan Rowe ! C’est fantastique. Ils sont suspendus le lundi matin et le lundi soir, ils s’entraînent tous les deux ! ».
« Les rapports entre eux sont très bons »
« Evidemment, les rapports entre eux sont très bons. Les footballeurs ont un mode de vie et un mental différent, ils sont dans le « ici et maintenant », ils vivent au jour et le jour et tout est très vite digéré », a ensuite confié Véronique Rabiot.