OM - Nouveau contrat pour Rabiot : La bombe lâchée par Romain Molina !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Poussé vers la sortie par l'OM suite à sa bagarre avec Jonathan Rowe vendredi dernier à Rennes, Adrien Rabiot est en train de vivre une rupture brutale avec sa direction. Véronique Rabiot, sa mère et agent, a fait une sortie médiatique très remarquée jeudi dans laquelle elle charge les dirigeants de l'OM, et Romain Molina vient relancer le feuilleton avec de nouvelles révélations sur l'offre de prolongation.

Le torchon brûle plus que jamais entre l'OM et Adrien Rabiot ! Jeudi après-midi, sur les ondes de RTL, la mère du milieu de terrain de l'équipe de France a chargé les dirigeants en leur reprochant de mentir sur les raisons de la séparation : « Comme je dis toujours, dans le monde du foot, tout le monde ment et tout le monde sait que tout le monde ment. Je le dis, oui ils mentent, bien sûr qu’ils mentent. La finalité dans le monde du football, c’est toujours une question d’argent. Quand vous ne savez pas ce qu’il se passe, c’est qu’il y a une question d’argent en jeu », indique Véronique Rabiot, qui évoque donc des désaccords financiers avec l'OM pour justifier une telle décision.

La prolongation refusée par le clan Rabiot ? Mais via un post sur son compte X, le journaliste Romain Molina conteste la version de la mère d'Adrien Rabiot et affirme qu'elle n'avait pas donné suite à une offre de prolongation formulée par l'OM : « Véronique Rabiot s'arrange pas mal avec la vérité puisque c'est elle qui ne répondait pas vraiment à la prolongation de contrat soumise par l'OM depuis plusieurs semaines », explique-t-il.