Fin de l’aventure, il quitte l’OM après la bagarre !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Un an seulement après son arrivée et à la suite de sa bagarre avec Adrien Rabiot, Jonathan Rowe est sur le point de quitter définitivement l’OM. Un accord a été trouvé avec Bologne, où l’attaquant âgé de 22 ans devrait passer sa visite médicale dans les 24 prochaines heures. Une opération dans laquelle Marseille récupérera 19,5M€ bonus compris.

En attendant de trouver une porte de sortie à Adrien Rabiot, l’OM va très bientôt enregistrer le départ de Jonathan Rowe. Les deux joueurs ont été placés sur le marché des transferts à la suite de leur bagarre vendredi dernier après la défaite à Rennes (1-0) et c’est en Serie A que l’international Espoirs anglais va poursuivre sa carrière.

Direction Bologne pour Rowe En effet, Jonathan Rowe est sur le point de s’engager avec Bologne. Un accord a été trouvé avec l’OM pour le transfert de l’attaquant âgé de 22 ans, à qui il restait quatre ans de contrat à Marseille. Comme indiqué par le journaliste Fabrizio Romano, il devrait passer sa visite médicale dans les 24 prochaines heures.