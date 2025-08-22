Fin de l’aventure, il quitte l’OM après la bagarre !

Un an seulement après son arrivée et à la suite de sa bagarre avec Adrien Rabiot, Jonathan Rowe est sur le point de quitter définitivement l’OM. Un accord a été trouvé avec Bologne, où l’attaquant âgé de 22 ans devrait passer sa visite médicale dans les 24 prochaines heures. Une opération dans laquelle Marseille récupérera 19,5M€ bonus compris.
En attendant de trouver une porte de sortie à Adrien Rabiot, l’OM va très bientôt enregistrer le départ de Jonathan Rowe. Les deux joueurs ont été placés sur le marché des transferts à la suite de leur bagarre vendredi dernier après la défaite à Rennes (1-0) et c’est en Serie A que l’international Espoirs anglais va poursuivre sa carrière.
Direction Bologne pour Rowe
En effet, Jonathan Rowe est sur le point de s’engager avec Bologne. Un accord a été trouvé avec l’OM pour le transfert de l’attaquant âgé de 22 ans, à qui il restait quatre ans de contrat à Marseille. Comme indiqué par le journaliste Fabrizio Romano, il devrait passer sa visite médicale dans les 24 prochaines heures.
L’OM récupère 19,5M€ bonus compris
Une opération dans laquelle l’OM va récupérer 17M€, plus 2,5M€, soit un total de 19,5M€. Les dirigeants marseillais ont également négocié un pourcentage de 10%€ sur une future revente de Jonathan Rowe par Bologne.