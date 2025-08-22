Transfert de Rabiot : Vers un miracle pour l'OM ?

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

C'est désormais acté, Adrien Rabiot va quitter l'OM cet été. Placé sur la liste des transferts, l'ancien milieu de terrain du PSG doit se trouver un nouveau club pendant que les Marseillais cherchent son remplaçant. Mais l'OM va-t-il parvenir à trouver mieux qu'Adrien Rabiot d'ici la fin du mercato ?

Après une altercation très violente selon le récit de Pablo Longoria, Adrien Rabiot et Jonathan Rowe ont été lourdement sanctionnés puisqu'ils sont tous les deux invités à quitter le club. « L’Olympique de Marseille informe qu’Adrien Rabiot et Jonathan Rowe ont été placés sur la liste des transferts par le club », révélait même l'OM par le biais d'un communiqué. Par conséquent, après avoir vendu Adrien Rabiot, il faudra lui trouver un remplaçant ce qui ressemble à une mission impossible à ce stade du mercato.

L'OM cherche un remplaçant à Rabiot Interrogé sur la question, Medhi Benatia a reconnu que la tâche serait rude. « Pour ramener qui? Dites-moi aujourd'hui sur le marché, je vais ramener qui, au moins au même niveau que Rabiot? Je ne dis pas plus fort, parce qu'il n'y a pas, mais au moins au même niveau. Moi depuis le début, je dis, et je l'ai même dit je pense dans la presse, avoir Adrien Rabiot, dans cette forme-là, à cet âge-là, dans ces conditions-là, parce que quand je dis qu'il a fait des vrais sacrifices, il a fait des vrais sacrifices », confiait le directeur sportif de l'OM au micro de RMC Sport avant de poursuivre.