OM - Transfert de Rabiot : C'est officiel !

Comme attendu, l'OM a communiqué sur le cas Adrien Rabiot. Après l'altercation avec Jonathan Rowe vendredi soir, le milieu de terrain français n'est plus désiré par le club phocéen. Et par le biais d'un communiqué, l'OM confirme avoir placé son joueur sur la liste des transferts. Tout comme Jonathan Rowe d'ailleurs.
C'est probablement la bombe du mercato estival en Ligue 1. Alors que l'été semblait se dérouler de façon idéale, tout a basculé vendredi soir après la défaite à Rennes lors de la première journée de Ligue 1. En effet, alors que l'OM s'est incliné 1 à 0, une altercation a éclaté entre Adrien Rabiot et Jonathan Rowe. Les deux joueurs en sont venus aux mains et le club phocéen aurait décidé de prendre une décision radicale en se séparant notamment du milieu de terrain français. Une information révélée ce mardi par RTL, prévenu par Véronique Rabiot qui prétend que la décision a été prise par Roberto De Zerbi qui justifierait son choix par un « manque d'investissement » par rapport à la saison dernière.
Rabiot sur la liste des transferts, c'est officiel !
Et par le biais d'un communiqué, l'OM a officialisé sa décision. « L’Olympique de Marseille informe qu’Adrien Rabiot et Jonathan Rowe ont été placés sur la liste des transferts par le club », peut-on lire, avant le club n'explique les raisons de ce choix : « Cette décision a été prise en raison d’un comportement inadmissible dans le vestiaire après le match contre le Stade Rennais FC, en accord avec le staff technique et en application du code de conduite interne du club. La décision a été communiquée par le club aux deux joueurs ce lundi ».
«Cette décision a été prise en raison d’un comportement inadmissible»
Par conséquent, les deux joueurs ne devraient plus porter les couleurs de l'OM, et leur avenir pourrait se trouver en Italie. En effet, Jonathan Rowe se rapproche de l'AS Roma qui pourrait débourser près de 15M€ pour recruter l'ailier anglais, tandis qu'Adrien Rabiot bénéficie toujours d'une belle cote après son passage en Serie A. Son ancien coach, Massimiliano Allegri, pourrait d'ailleurs être tenté de le récupérer à l'AC Milan. Mais le feuilleton ne fait que commencer.