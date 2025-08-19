OM - Transfert de Rabiot : C'est officiel !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Comme attendu, l'OM a communiqué sur le cas Adrien Rabiot. Après l'altercation avec Jonathan Rowe vendredi soir, le milieu de terrain français n'est plus désiré par le club phocéen. Et par le biais d'un communiqué, l'OM confirme avoir placé son joueur sur la liste des transferts. Tout comme Jonathan Rowe d'ailleurs.

C'est probablement la bombe du mercato estival en Ligue 1. Alors que l'été semblait se dérouler de façon idéale, tout a basculé vendredi soir après la défaite à Rennes lors de la première journée de Ligue 1. En effet, alors que l'OM s'est incliné 1 à 0, une altercation a éclaté entre Adrien Rabiot et Jonathan Rowe. Les deux joueurs en sont venus aux mains et le club phocéen aurait décidé de prendre une décision radicale en se séparant notamment du milieu de terrain français. Une information révélée ce mardi par RTL, prévenu par Véronique Rabiot qui prétend que la décision a été prise par Roberto De Zerbi qui justifierait son choix par un « manque d'investissement » par rapport à la saison dernière.

Rabiot sur la liste des transferts, c'est officiel ! Et par le biais d'un communiqué, l'OM a officialisé sa décision. « L’Olympique de Marseille informe qu’Adrien Rabiot et Jonathan Rowe ont été placés sur la liste des transferts par le club », peut-on lire, avant le club n'explique les raisons de ce choix : « Cette décision a été prise en raison d’un comportement inadmissible dans le vestiaire après le match contre le Stade Rennais FC, en accord avec le staff technique et en application du code de conduite interne du club. La décision a été communiquée par le club aux deux joueurs ce lundi ».