Transfert surprise : Le PSG est accélère et boucle un deal inespéré !

Ces dernières heures, le PSG a décidé d'accélérer sur le mercato afin de vider son loft. Après les transferts de Milan Skriniar et de Nordi Mukiele, et en attendant celui de Randal Kolo Muani, le club de la capitale aurait trouvé une solution pour se débarrasser de Renato Sanches qui file vers un nouveau prêt au Panathinaikos.
Le mois d'août s'annonce chaud du côté du PSG qui espère notamment réussir à se séparer de plusieurs joueurs jugés indésirables. Un processus qui s'est clairement accéléré ces dernières heures puisque Milan Skriniar et Nordi Mukiele ont respectivement été transféré à Fenerbahçe et Sunderland. En attendant Randal Kolo Muani qui se rapproche d'un prêt à la Juventus.
Renato Sanches file vers le Panathinaïkos
En revanche, la situation semble beaucoup plus délicate pour Renato Sanches qui revient d'un nouveau prêt décevant à Benfica où ses blessures musculaires l'ont encore handicapé. Mais selon les informations d'A Bola une solution aurait été trouvé puisque le milieu de terrain du PSG se dirige vers un prêt au Panathinaïkos.
Rui Vitoria, l'homme à l'origine de ce deal ?
Une issue assez inespérée pour le PSG qui devait se demander comment trouver une porte de sortie à un joueur qui a enchaîné les saisons galères. Et un homme serait à l'origine de ce petit miracle à savoir Rui Vitoria. Le technicien portugais est effectivement sur le banc du Panathinaïkos depuis l'automne dernier et il a un rôle prépondérant dans la carrière de Renato Sanches puisque c'est lui qui l'avait lancé en professionnel avec Benfica lors de la saison 2015/2016. Une saison à l'issue de laquelle il avait remporté l'Euro avec le Portugal avant de rejoindre le Bayern Munich pour 35M€. Reste désormais à savoir si Rui Vitoria sera l'homme qui relancera la carrière de Renato Sanches après l'avoir lancée. C'est ce que doit espérer le PSG, qui avait misé 12M€ pour le recruter en 2022.