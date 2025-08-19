Transfert surprise : Le PSG est accélère et boucle un deal inespéré !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Ces dernières heures, le PSG a décidé d'accélérer sur le mercato afin de vider son loft. Après les transferts de Milan Skriniar et de Nordi Mukiele, et en attendant celui de Randal Kolo Muani, le club de la capitale aurait trouvé une solution pour se débarrasser de Renato Sanches qui file vers un nouveau prêt au Panathinaikos.

Le mois d'août s'annonce chaud du côté du PSG qui espère notamment réussir à se séparer de plusieurs joueurs jugés indésirables. Un processus qui s'est clairement accéléré ces dernières heures puisque Milan Skriniar et Nordi Mukiele ont respectivement été transféré à Fenerbahçe et Sunderland. En attendant Randal Kolo Muani qui se rapproche d'un prêt à la Juventus.

Renato Sanches file vers le Panathinaïkos En revanche, la situation semble beaucoup plus délicate pour Renato Sanches qui revient d'un nouveau prêt décevant à Benfica où ses blessures musculaires l'ont encore handicapé. Mais selon les informations d'A Bola une solution aurait été trouvé puisque le milieu de terrain du PSG se dirige vers un prêt au Panathinaïkos.