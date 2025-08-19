Transfert d'un buteur à l'OM : Un club de Ligue 1 sort du silence !

Pas dans le groupe de l'OM pour affronter Rennes, Neal Maupay verrait son avenir s'écrire loin du club phocéen. D'ici la fin du mercato estival, on pourrait donc assister à un transfert. Vers où ? Alors qu'il a notamment été question d'un retour de Maupay à l'OGC Nice, la direction des Aiglons a été interrogée sur le sujet.
Si Neal Maupay est aujourd'hui toujours un joueur de l'OM, il pourrait bien ne plus l'être d'ici la fin du mercato. Barré par Amine Gouiri et Pierre-Emerick Aubameyang au poste de numéro 9, l'attaquant français pourrait donc aller voir ailleurs. RMC a notamment annoncé des intérêts de Nice, Lille, Rennes et l'Udinese pour Maupay.
« Il a botté en touche »
Un retour de Neal Maupay à l'OGC Nice, son club formateur, est-il donc possible ? Au micro de L'After Foot, Jean-Louis Tourre a fait une révélation à ce propos, faisant ainsi savoir : « J'en ai parlé directement à Arnaud Pouille vendredi. Je lui ai demandé s'il était plus sur Openda ou Maupay. Et il a botté en touche. Peut-être qu'il l'a fait parce que c'était dans les tuyaux, mais ce serait pas étonnant ».
Brentford s'attaque à Maupay
Du côté de l'OGC Nice, on ne voudrait donc pas trop en dire pour Neal Maupay. Toutefois, comme le10sport.com vous l'a révélé, l'intérêt des Aiglons pour le buteur de l'OM est bien réel. De plus, Brentford a également pris contact avec le club phocéen pour Maupay, sans pour autant formuler d'offre. A suivre...