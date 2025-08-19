Transfert d'un buteur à l'OM : Un club de Ligue 1 sort du silence !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Pas dans le groupe de l'OM pour affronter Rennes, Neal Maupay verrait son avenir s'écrire loin du club phocéen. D'ici la fin du mercato estival, on pourrait donc assister à un transfert. Vers où ? Alors qu'il a notamment été question d'un retour de Maupay à l'OGC Nice, la direction des Aiglons a été interrogée sur le sujet.

Si Neal Maupay est aujourd'hui toujours un joueur de l'OM, il pourrait bien ne plus l'être d'ici la fin du mercato. Barré par Amine Gouiri et Pierre-Emerick Aubameyang au poste de numéro 9, l'attaquant français pourrait donc aller voir ailleurs. RMC a notamment annoncé des intérêts de Nice, Lille, Rennes et l'Udinese pour Maupay.

« Il a botté en touche » Un retour de Neal Maupay à l'OGC Nice, son club formateur, est-il donc possible ? Au micro de L'After Foot, Jean-Louis Tourre a fait une révélation à ce propos, faisant ainsi savoir : « J'en ai parlé directement à Arnaud Pouille vendredi. Je lui ai demandé s'il était plus sur Openda ou Maupay. Et il a botté en touche. Peut-être qu'il l'a fait parce que c'était dans les tuyaux, mais ce serait pas étonnant ».