Mercato - Paris FC : Le transfert surprise que personne n'a vu venir !

Toujours au FC Nantes, Matthis Abline fait figure de priorité pour le Paris FC depuis un moment pour ce mercato. Waldemar Kita se montre toutefois très gourmand pour l'attaquant français et voilà qu'il faudrait faire avec un nouveau prétendant dans ce dossier : Leeds. Et les Peacocks seraient idéalement placés pour devancer le PFC et la concurrence.

Si Matthis Abline est courtisé, Waldemar Kita n'entend faire aucun cadeau pour le transfert de l'attaquant du FC Nantes. Le président des Canaris l'a d'ailleurs encore répété il y a quelques jours, faisant savoir : « J'ai défini un prix pour le transférer : 40M€. Si le club intéressé a les moyens, il achète. Sinon, il n'achète pas ».

Direction Leeds ? Les prétendants de Matthis Abline, à commencer le Paris FC, sont donc prévenus. Mais voilà que l'avenir de l'attaquant du FC Nantes pourrait plutôt s'écrire en Premier League. Et selon les informations de Caughtoffside, il faudrait désormais faire avec Leeds dans ce dossier Abline. D'ailleurs, les Peacocks feraient aujourd'hui partie même des clubs les mieux placés pour s'offrir le Français.