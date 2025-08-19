Comparé à Mbappé, il signe au Paris FC !

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Un transfert à 10M€, un contrat de cinq ans, et un retour très attendu en Ligue 1. À 24 ans, Willem Geubbels relance sa carrière au Paris FC, tout juste promu dans l’élite. Le club, soutenu par la famille Arnault et le groupe Red Bull, mise gros sur un joueur dont le nom avait autrefois fait naître de grands espoirs dans le football français.

Annoncé très tôt comme l’un des plus grands espoirs du football français, Willem Geubbels tente une relance à fort enjeu. À 24 ans, l’attaquant s’est engagé avec le Paris FC, promu en Ligue 1, contre un montant avoisinant les 10M€. Un transfert ambitieux pour un joueur longtemps freiné par les blessures, et qui n’a jamais vraiment confirmé les immenses attentes placées en lui. En signant un contrat de cinq ans dans la capitale, Geubbels espère tourner la page et enfin donner une nouvelle direction à sa carrière.

« Je me vois très bien suivre les pas de Mbappé » Difficile de parler du début de carrière de Willem Geubbels sans évoquer la comparaison, longtemps pesante, avec Kylian Mbappé. Lorsqu’il explose à Lyon, l’attaquant est surclassé en équipes de jeunes, scouté par les plus grands clubs européens, et présenté comme un crack du même acabit. Lors de son arrivée à Monaco, il ose même déclarer : « Je me vois très bien suivre les pas de Mbappé, et pourquoi pas faire mieux. » Une annonce qui n'a servi qu'à lui rajouter de la pression sur les épaules.