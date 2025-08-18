Mercato : Le Paris FC proche de boucler le transfert d’«un grand joueur» ?

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Après la rencontre face au PSG (défaite 0-1), Luis Castro a fait le point sur le mercato estival, et notamment sur le cas Matthis Abline. Annoncé dans le viseur du Paris FC ces dernières semaines, l'attaquant semblait peu concerné ce dimanche soir. Son dossier devrait animer la fin du mercato estival.

Après une défaite courte mais frustrante face au PSG (0-1), l’entraîneur du Paris FC, Luis Castro, s’est exprimé en conférence de presse sur plusieurs sujets chauds, notamment le mercato estival qui entre dans sa dernière ligne droite. Si la prestation de son équipe a pu laisser entrevoir de belles promesses, c’est surtout le cas Matthis Abline qui a retenu l’attention. Annoncé sur le départ, l’attaquant n’a pas semblé pleinement impliqué lors de la rencontre

Le FC Nantes se prononce sur le cas Abline « Nous sommes contents de tous les joueurs que nous avons mais comme je dis tout le temps, le mercato termine en août. Je pense que tous les clubs du monde sont actifs pour trouver des opportunités. Abline ? Je prépare tout. L’entraînement de demain avec tous les joueurs de l’effectif. C’est un grand joueur. Si un joueur part, nous sommes obligés de regarder le marché. Le club est préparé pour tous les postes. Si un moment, un joueur part, il faut se préparer. Mais il y a des joueurs capables » a confié le coach du FC Nantes dans des propos rapportés par Foot Mercato.