Paris FC : Il veut rejoindre un attaquant de l'OM !

Le Paris FC est de retour en Ligue 1. Ce dimanche, les hommes de Stéphane Gilli se frottent au SCO d'Angers au stade Raymond Kopa. L'occasion pour Ilan Kebbal de retrouver l'élite du football français qui peut lui permettre d'être appelé avec Amine Gouiri en sélection algérienne à ses yeux.

Révélé au Stade de Reims, Ilan Kebbal s'épanouit depuis 2022 au Paris FC. Le club francilien est entré dans une nouvelle dimension pendant la saison dernière avec l'arrivée de la famille Arnault et de Red Bull dans le capital. Et bien qu'il n'ait pas été sacré champion de Ligue 2 BKT, à cause du FC Lorient, le PFC est de retour dans l'élite du football français.

«J'aimerais bien connaître cela» Ce dimanche, le Paris FC joue sa première journée de Ligue 1 au stade Raymond Kopa du SCO d'Angers actuellement. Ilan Kebbal a été aligné au milieu de terrain aux côtés de Maxime Lopez et Lohann Doucet. Le milieu offensif de 27 ans buteur contre Nantes en préparation de la saison rêve enfin d'un appel de Vladimir Petkovic en sélection algérienne. « La Ligue 1 va peut-être changer les choses. On sait qu'il y a plus de lumière sur nous. La sélection, j'y pense bien entendu. J'aimerais bien connaître cela ».